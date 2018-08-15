واشنطن تهدد تركيا بمزيد من الضغوط الاقتصادية

15 أغسطس 2018 - 01:44 ص

أكد مسؤول في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحذر تركيا بأنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، وذلك في نزاع زاد التوتر في العلاقات بين البلدين.



وبحسب «رويترز»، جاءت الرسالة الصارمة بعد يوم من اجتماع جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض سرا مع السفير التركي سردار كيليج بشأن قضية القس أندرو برانسون. وقال مسؤول أمريكي رفيع إن بولتون حذره من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات.



وقال المسؤول في البيت الأبيض لـ«رويترز» طالبا عدم الكشف عن اسمه، «لم يحدث أي تقدم» حتى الآن بخصوص قضية برانسون.



وأضاف «ستظل الإدارة حازمة للغاية في هذا الشأن. الرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات».

