ميسي يقرر عدم تمثيل منتخب "التانجو"

15 أغسطس 2018 - 02:32 ص

قرر لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الابتعاد عن تمثيل منتخب بلاده خلال ما تبقى من مباريات هذا العام.



ووفقًا لقناة "تي ان تي" سبورت الأرجنتينية، يوم الثلاثاء، قرر ميسي عدم المشاركة مع منتخب بلاده خلال مباريات هذا العام للتعافي من الضغوط التي تعرض لها بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن ليونيل سكالوني، المدرب المؤقت للأرجنتين، فشل في إقناع ميسي بالمشاركة في المباريات المقبلة ولكن سيبقى بيده القرار في العودة بالوقت الذي يراه مناسبا.



ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني للعبة أو اللاعب أي بيان للتأكيد على صحة تلك التقارير.

