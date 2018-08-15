تسليم 96 وحدة إسكان اجتماعى بقليوب

15 أغسطس 2018 - 04:27 ص

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، عن بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وأكدت المهندسة وفاء عبد الفتاح، وكيل وزارة الإسكان والمرافق العمرانية أن عدد الوحدات السكنية 96 وحدة بإجمالي 4 عمارات في مناطق "عمارة في ترعة الزيتون، وعمارة في ميت نما، وقليوب المحطة عمارتان"، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 22 وحدة من خلال التعاقد من المواطنين حتى الآن.

وأوضحت أن هناك مجموعة من الخطوات لابد من الالتزام بها للاستلام وهى: التوجه لمديرية الإسكان ببنها وتقديم أصل عقد وحدة الإسكان الاجتماعي وصورة منه وصورة بطاقة الرقم القومي.

كما يحصل المواطن على وصل معاينة من المديرية لعمل معاينة الاستلام من اللجنة بمناطق التسليم، ويحصل المواطن على خطابين من مديرية الإسكان موجه، للكهرباء ومياه الشرب لبدء التعاقد معهم لتقديم الخدمة، تتكون لجنة التسليم من مندوب مديرية الإسكان بالقليوبية ومندوب مقاول المشروع بعد معاينة الوحدة يوقع المواطن على محضر الاستلام ويتسلم مفاتيح وحدته.

يواصل المواطن إجراءات تركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء الخاصة بوحدته.