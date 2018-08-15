السيطرة على حريق بجمعية المرأة المعيلة بشبرا الخيمة

15 أغسطس 2018 - 04:34 ص

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية في السيطرة على حريق نشب في جمعية المرأة المعيلة (حياتي) المتواجدة في الشارع الجديد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون خسائر في الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بجمعية المرأة المعيلة (حياتي) المتواجد في الشارع الجديد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، و2 سيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة دون خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق