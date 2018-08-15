"عيب يا قليل الأدب" .. رجل يذبح طفلة رفضت تقبيله

أحمد عادل شعبان
سلط برناماج العاشرة مساءً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، الضوء على قضية الطفلة "نور" التي قتلها شاب بإحدى قرى الإسماعيلية بعدما رفضت تقبيله .
وقالت والدة الطفلة في لقاء معها : "الجاني يبلغ من العمر 34 سنة ، واستغل أنني خرجت ، وخرج والدها للعمل ، بينما كان شقيقها الأكبر بالقاهرة ، وقام بذبحها".
وأضافت: "قبل الحادث بيوم جذبها من يديها بالشارع وقال لها (هاتي بوسة يا نور) ، فصرخت وضربته على يده وقالت له (عيب يا قليل الأدب) ، وقام البعض بتخليصها منه ولم يخبرني أحد بشيء ، و وقتها رأيتها تبكي فسألتها عن السبب فرفضت أن تجيب وقالت إن (علي) الطفل الصغير الذي يعيش بالمنزل المجاور لها ضايقها ، ووقتها استغربت .. هي لم تخبرني لأنها أدركت أنني سوف أمنعها من الخروج للعب مع أصدقائها .. المجرم قال لها عقب الواقعة : (والله ما هسيبك .. أنا هدبحك) ".
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