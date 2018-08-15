» وفاة إعلامي شهير إثر حادث مروع

15 أغسطس 2018 - 08:19 ص

توفي الإعلامي السعودي فهد الفهيد بعد أسبوع من دخوله في غيبوبة أثر تعرضه لحادث سير في مدينة "ستوك" البريطانية .



وفشلت جميع الإسعافات والعمليات التي أجريت له في العاصمة البريطانية لندن من إنقاذ حياته عقب حادث السير الذي تعرض له .



يُشار إلى أنّ الفهيد حاصل على شهادة ماجستير في التسويق من جامعة "برونيل" في لندن، وعمل في الصحافة وتقديم البرامج عبر قناة المجد الفضائية، وإذاعة الرياض، والقناة السعودية الأولى.

