» شاهد .. سائق ينجو من انهيار جسر "جنوى" بأعجوبة

15 أغسطس 2018 - 08:28 ص

نجا سائق شاحنة إيطالي من حادث انهيار جسر "جنوى" بطريقة تليق بأفلام السينما ، في الوقت الذي مات فيه 30 شخصًا قبله لم يمتلكوا حظه .



وتظهر الصورة شاحنة توقفت في آخر لحظة وعلى بعد أمتار قليلة من الفجوة التي خلفها الانهيار، لينجو السائق من الموت بأعجوبة.

وقال معلقون إن سائق الشاحنة الخضراء كان على شفا حفرة من الموت، بعد انهيار جزء بطول 200 متر من جسر موراندي فوق منطقة صناعية، لكن الأقدار والحظ لعبا دورهما، كما أن اليقظة حالت دون سقوطه تحت أنقاض الجسر.

وقال مسؤول إيطالي إن 30 شخصا على الأقل قضوا جراء انهيار الجسر، مع استمرار عمليات الإنقاذ. فيما قالت الحكومة إنها تخشى من "مأساة كارثية".

وعرض التلفزيون الإيطالي صورا للجسر الذي انهار خلال عاصفة مفاجئة وعنيفة، وبعد سقوط أمطار غزيرة.

وقال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينلي، على حسابه الرسمي في "تويتر": "أتابع بقلق شديد ما يحدث في جنوى، الذي يبدو أنه مأساة كبيرة".

وأشارت خدمة الإطفاء إلى أن الجسر انهار في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينتش).

وأقيم الجسر على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.