  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:01 ص
بحث متقدم
راموس

صحفي يحرج راموس بسؤال عن صلاح .. ليتفاجأ برد فعل غير متوقع

أرشيفية

ملحوظة مثيرة عن مقتل تاجر مسيحي أشهر إسلامه بـ"فيصل"

محمد صلاح و رونالدينيو

تعرف على نصيحة "رونالدينيو" لمحمد صلاح

الطفلة نور

"عيب يا قليل الأدب" .. رجل يذبح طفلة رفضت تقبيله

السبسي

عالم أزهري لـ"السبسي": تذكر يوم لن تنفعك رئاسة ولا مال ولا بنون

فيديو.. "المسلماني" يكشف عن السيناريو "المرعب"

"المسلماني": قادة العالم يستغلون هذا الأمر لزيادة شعبيتهم

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

"رشوان": "السيسي" كان مدركًا لهذا الأمر الخطير

زوجة ضحية قرنية مستشفى قصر العينى

مفاجأة مدوية بواقعة سرقة القرنية بالقصر العيني

ترك آل الشيخ ومدحت شلبي

تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية

فضيحة كبرى تلاحق رئيس جهاز المخابرات الألمانية

وفاة فنان شاب عن عمر يناهز 22 سنة

الصفحة الأخيرة

أوزهان توكنماز
أوزهان توكنماز

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وفاة المفكر الاقتصادي سمير أمين

#

بالصور.. وفاة نجم المغرب السابق بحادث سير

#

كواليس الساعات الأخيرة في حياة "بنزيما"

#

وفاة فنان شاب بعد صراع مع المرض

أوزهان توكنماز

صدمة كبيرة يعيشها الوسط الفني التركي بعد وفاة الممثل الشاب أوزهان توكنماز الذي ذاع صيته في مسلسل "حب بالإيجار".

توفي الممثل الذي يبلغ من العمر 22 عاما إثر حادث سير وقع له خلال قيادته لدرجاته النارية، بحسب الموقع التركي hurriyet.

وصدم أبطال المسلسل بعد سماعهم للخبر، فعلى الرغم من أنه لم يشارك بدور كبير فيه لكنهم حزنوا كثيرا لرحيلة في هذا العمر.

توكنماز شارك في المسلسل في دور شاب يعمل في شركة "عمر" وجسد دوره الممثل التركي باريش أردوتش.

حب للإيجار

أوزهان توكنماز ممثل شاب بدأ حياته بالمشاركة في إعلانات دعائية، ثم اتجه للمشاركة في مسلسلات تليفزيونية أشهرها "حب للإيجار".

مسلسل "حب للإيجار" واحد من المسلسلات التركية التي حققت نجاحا كبيرا سواء عند عرضه في تركيا أو في الوطن العربي وتسبب في شهرة كبيرة لأبطاله باريش أردوتش وإلتشين سانجو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تركيا ترفع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية
» سيدة تنجب توأمين .. والأطباء في حالة صدمة بسبب استحالة حملها
» إدانة 300 كاهن كاثوليكي بالاعتداء الجنسي على الأطفال
» وفاة فنان شاب عن عمر يناهز 22 سنة
» شاهد .. سائق ينجو من انهيار جسر "جنوى" بأعجوبة
» وفاة إعلامي شهير إثر حادث مروع
» 300 قس كاثوليكي اعتدوا جنسيا على أطفال
» حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 25 جنيه
» شاهد.. أغرب ما فعاله "ميدو" عندما التقى "رونالدينيو"
» قصة مثيرة لناشط إيراني دخل السجن بسبب صورة
» ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية