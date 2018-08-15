وأنجبت السيدة التي تبلغ من العمر 39 عاما طفلين رغم معاناتها من "رحم ذي قرنين"، وهو عيب خلقي يعتقد أنه يصيب واحدة من بين ألف امرأة، ويجعل الرحم على شكل قلب.

وقد أخبرها الأطباء بصعوبة إنجابها بسبب ما تعانيه، لكنها خالفت توقعاتهم وحملت توأمين معا.

وطلبت المرأة، وهي من موسكو، ولادة قيصرية لتوأميها، اللذين ولدا بصحة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسمّت المرأة ابنها "إفغيني" ويزن أكثر من 3 كيلوغرامات، وابنتها "فارفارا" وتزن أقل قليلا من كيلوغرامين ونصف.

وقبل الولادة النادرة، لم يسجل الأطباء في روسيا سوى حالات قليلة من التوائم المولودة لأمهات مصابات بحالة غير عادية.

يشار إلى أن الممثلة الأميركية لينا دونهام قالت في وقت سابق من العام الجاري، إنها تعاني نفس المرض، عندما اكتشفت أن لديها رحم على شكل قلب.