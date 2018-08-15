صحفي يحرج راموس بسؤال عن صلاح .. ليتفاجأ برد فعل غير متوقع

أحمد عادل شعبان
فاجأ سرخيو راموس - قائد فريق ريال مدريد - جماهير العالم برد فعل غير متوقع عن سؤال محرج تلقاه بخصوص نجمنا المصري محمد صلاح ، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها اليوم .
وسأل أحد الصحفيين "راموس" عن تصريحات يورجن كلوب - مدرب ليفربول - التي هاجمه فيها واتهمه بتعمد إيذاء صلاح ، و رد راموس قائلًا: " كلوب مدرب عظيم وأنا أحترم رأيه، ولكن أقسم لكم بأنني لم أتعمد إصابة صلاح، هو من أمسك بيدى في البداية".
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