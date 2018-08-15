إعلامي : "الإخوان كانوا بيمثلوا إنهم مقتولين في رابعة"

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شهادة جديدة للجماعة الإسلامية عن معتصمي رابعة

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الإخوان

تن

نشات الديهى

رابعة العدوية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة حاولت التفاهم مع المعتصمين من جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية عن طريق المشايخ وعدد من الشخصيات المعروفة لفض الاعتصام ولكنهم رفضوا.

 وأضاف "الديهي"، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع على فضائية "تن"، أن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها كانوا يمثلون أنهم أموات من خلال إعداد فيديوهات توضح ذلك عبر يوتيوب.

و تابع الديهي بأن الجميع شاهد تلك الأفعال التي تعوّد عليها الإخوان منذ عهد حسن البنا.

شاهد الفيديو..

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