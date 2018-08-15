وفتح راموس النار على رونالدو قائلا : "لا أعرف عن ماذا كان يتحدث"، مضيفا "لقد شعرنا دائما وكأننا عائلة واحدة في سانتياغو برنابيو".

وأضاف في مؤتمر صحفي قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء: "حققنا الكثير من النجاح، ورونالدو كان جزءًا من عائلتنا.. ولا شك أن فقدان لاعب مثل الدون هو أمر سلبي.. لكن باستطاعتنا مواصلة الانتصارات".

وأكد اللاعب الإسباني "طوال مسيرة ريال مدريد.. انضم لاعبون كثر وغادر آخرون.. لكن الفريق يواصل مشواره ويواصل كتابة التاريخ".

ثم غيّر قائد النادي الملكي لهجته قليلا، وقال "لا يوجد أي لاعب فوق ريال مدريد.. فريقنا مستمر في مسيرته.. ورونالدو هو من قرر المغادرة.. أبواب النادي ستظل دائما مفتوحة في وجه من يريد العودة".

وانضم رونالدو (33 عاما)، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.