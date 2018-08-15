وقال موقع "تي أن تي سبورتس" إن ميسي (31 عاما) الذي كان ينتظر الكشف عن هوية المدرب الجديد لمنتخب "راقصي التانغو"، لن يشارك في المباريات الودية المقبلة خلال ما تبقى من العام الجاري.

وبذلك فإن قائمة المنتخب لن تضم لاعب برشلونة الإسباني، في لقاءات غواتيمالا وكولومبيا خلال ستبتمبر المقبل، وأيضا أمام اللقاء المنتظر مع البرازيل في شهر أكتوبر.

وسبق لميسي اعتزال اللعب دوليا بعد خسارة لقب كوبا أميركا ضد تشيلي عام 2016، لكنه تراجع عن قراره وقرر العودة لصفوف المنتخب.

وعانت الأرجنتين في كأس العالم الأخير في روسيا، وخرجت بعد أداء هزيل من دور الـ 16 على يد المنتخب الفرنسي الذي شق طريقه بنجاح وتوج باللقب.

ولعب ميسي 128 مباراة مع الأرجنتين سجل خلالها 65 هدفا، ليصبح صاحب الكرات الذهبية الخمس، الهداف التاريخي للمنتخب، إلا أنه فشل في تحقيق إنجاز كبير معه.