فيديو.. أسامة كمال: "رابعة كان بها أبرياء مضحوك عليهم"

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دي إم سي

أسامة كمال

رابعة العدوية

علق الإعلامي أسامة كمال، على الذكرى الخامسة على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة قائلا: "إن كاميرات القنوات الفضائية كانت قبل القوات المكلفة بفض الاعتصام لرصد الحقيقة وعلى عيني يا تاجر".

وأضاف كمال خلال برنامجه "مساء دي إم سي"، على فضائية "دي إم سي"، بالفعل كان هناك مجموعة من الأبرياء داخل ميدان رابعة ليس لهم علاقة بالإخوان من قريب أو من بعيد وكان مضحوكًا عليهم وبياخدوا قرشين".

وتابع الديهي قائلا: "قوات الشرطة والجيش تعاملوا بمنتهى الاحترافية في فض اعتصام رابعة من يد الإخوان المسلحة".

شاهد الفيديو..

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