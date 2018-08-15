شاهد.. الاعتداء على منى عراقي بعد فضحها تاجرا

15 أغسطس 2018 - 09:31 ص

عرضت فضائية "النهار" من خلال موقعها الرسمي علي موقع " اليوتيوب" مقطع فيديو يرصد لحظة الاعتداء علي الإعلامية مني العراقي و فريق عملها ببرنامج " المهمة" و تكسير زجاج سيارتهم.

و ظهرت العراقي من خلال برنامج " المهمة " المذاع عبر فضائية النهار ، وهي تتشاجر مع عدد من الجزارين الذين يقومون بذبح الحيوانات المريضة و يبيعونها للمواطنين .

ووقعت مشاجرة بين فريق عمل البرنامج ، و أحد الجزارين قام الأخير علي إثرها بالتهجم علي "مني العراقي" وكسر زجاج سيارة التصوير.

شاهد الفيديو..