شاهد.. الاعتداء على منى عراقي بعد فضحها تاجرا

إيمان هاني
عرضت فضائية "النهار" من خلال موقعها الرسمي علي موقع " اليوتيوب" مقطع فيديو يرصد لحظة الاعتداء علي الإعلامية مني العراقي و فريق عملها ببرنامج " المهمة" و تكسير زجاج سيارتهم.
و ظهرت العراقي من خلال برنامج " المهمة " المذاع عبر فضائية النهار ، وهي تتشاجر مع عدد من الجزارين الذين يقومون بذبح الحيوانات المريضة و يبيعونها للمواطنين .
ووقعت مشاجرة بين فريق عمل البرنامج ، و أحد الجزارين قام الأخير علي إثرها بالتهجم علي "مني العراقي" وكسر زجاج سيارة التصوير.
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