مجلس الوزراء: هذه خطوات عودة الجماهير للملاعب

15 أغسطس 2018 - 09:39 ص

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بذل جهودا كبيرة من أجل عودة الجماهير الفترة الماضية.

وأضاف "سلطان" في تصريحات لبرنامج استاد الهدف: "عودة الجماهير مرتبط بالكثير من العناصر أولها الترتيبات الأمنية التي تضمن السلامة وعدم حدوث أي مشكلة، وتم اتخاذ عدد من التوصيات والترتيبات سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة للإعلان عن كيفية التنظيم، والبداية ستكون متدرجة تبدأ بـ5 آلاف مشجع في أول سبتمبر المقبل، وسيتم زيادة العدد حتى تصل الأمور إلى طبيعتها".

وتابع: أتمنى عودة الجماهير بشكلها الحضاري في أسرع وقت، لنجاح التجربة وزيادة الأعداد في الأشهر المقبلة.

واختتم: "سيكون هناك حملات لتوعية الجماهير ووزارة الشباب لديها خطة كاملة حول هذا الأمر، ولكن أيضًا من الضروري أن تقوم البرامج الرياضية بالمشاركة في هذا الملف".