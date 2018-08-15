تعرف على أسعار الدولار اليوم

15 أغسطس 2018 - 09:40 ص

استقرت أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، اليوم الأربعاء في البنوك وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 17.83 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.