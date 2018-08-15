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وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري

قضايا وحوادث

وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري
وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري

عبد القادر وحيد

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وفاة

المسجد النبوي

البقيع

الشيخ أبو بكر الجزائري

97 عاما

توفي فجر اليوم الأربعاء، الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف سابقاً ، بعد صراع مع المرض ، عن عمر يناهز  97 عاماً.

وتقرر أن تؤدى عليه صلاة الميت بعد ظهر اليوم في المسجد النبوي الشريف، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة البقيع ، بحسب سبق السعودية.

وكان الشيخ"الجزائري" قد تعرض العام الماضي، لالتهاب رئوي حاد، نُقل على أثره إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز للحرس الوطني بالمدينة لتلقي العلاج .

ودشن مغردون وسم " # وفاة_الشيخ_ابوبكر_الجزائري"، نعوا فيه الشيخ، معددين فيه مناقبه ومآثره، وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين.


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