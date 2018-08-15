» سر إحباط الرئيس الأمريكي "ترامب"

15 أغسطس 2018 - 09:44 ص

أعلن البيت الأبيض عن مدى شعور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإحباط، لعدم إفراج تركيا عن القس الأمريكي أندرو برانسون، وذلك في وقت تصعد فيه واشنطن الضغط على أنقرة لإطلاق سراح القس المحتجز منذ عامين.

سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن "الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط، نظرًا لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح مواطنين أمريكيين آخرين وموظفين في منشآت دبلوماسية".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين بسبب محاكمة برانسون بتهم إرهاب في تركيا، والأسبوع الماضي رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على واردات معادن من تركيا.

وفقدت الليرة أكثر من 40 % من قيمتها وانخفضت لأدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار متضررة من مخاوف بشأن دعوات أردوغان لخفض تكلفة الاقتراض وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.