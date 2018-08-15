» بالفيديو.. كلب ينقذ فتاة من الغرق

15 أغسطس 2018 - 09:54 ص

أنقذ كلب فتاة صغيرة من الغرق ليثبت أن الكلب هو أوفى صديق للإنسان.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "صن" البريطانية، كلب ينقذ طفلة من الغرق.

ويرصد الفيديو كلبا مع حفيدة مالكة الكلب، قبل أن تضربها موجة صغيرة في أحد شواطئ فرنسا، الأمر الذي جعل الحيوان الأليف يتدخل بسرعة ويخرجها من البحر.

وشد الكلب الفتاة من قميصها وجرها إلى البر خوفا من غرقها، في شاطئ "جوفيل سوج ميج" شمال غربي فرنسا.

وجدد الفيديو التأكيد على أن الكلب صديق وفي، يفعل كل ما بوسعه من أجل الأشخاص الذين يحبونه.

وأشادت التعليقات بالكلب، وأوضح أحدهم: "من الجميل أن يملك إنسان مثل هذا الكلب الذي يخاف على الطفلة أكثر من أي شخص بالغ".

وقال آخر: "هذا التصرف ليس غريبًا على الكلاب، إنها قادرة على فعل أكثر من هذه الأمور في سبيل من تحب".