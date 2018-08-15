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3 أشقاء يذبحون شابًا لمنعهم بيع المخدرات بالوراق

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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الدورة الدموية

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على قيام 3 أشقاء بذبح شاب لرفضه بيع المخدرات بالوراق، قائلاً: "مندهش من حالة العنف الدموي المنتشرة في الشارع المصري، ده تأثير هيمنة مشهد البلطجة على الدراما".

وأضاف والد الضحية، خلال تقرير مذاع ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن ابنة طلب من بعض الشباب عدم الوقوف في الشارع ما أدى لنشوب مشاجرة بينهم، وفجأة تم ذبح نجله بسلاح أبيض.

وتابعت والدة الضحية،: "أنا عايز حقي إبني، إبني مش بتاع مشاكل، ده كان بيحل المشكلة، ابني غلبان، أنا أبني اتقتل قدامي، ومقدرتش أخد حقه".

شاهد الفيديو..

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