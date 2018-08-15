» «يويفا» يختار «رونالدو» كأفضل هداف أوروبي

15 أغسطس 2018 - 09:56 ص

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، البرتغالي كريستيانو رونالدو لجائزة أفضل هدف أوروبي للموسم الماضي، بعد "مقصيته" لصالح فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي.

وسجل رونالدو هدفه عبر كرة مقصية خلفية رائعة في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال، والتي فاز فيها فريقه 3-صفر، في طريقه لإحراز اللقب الثالث تواليا له في المسابقة.

وأجمع النقاد أن الهدف كان من الأجمل في تاريخ المسابقة، ولقي إشادات بدأت من مشجعي يوفنتوس الذين صفقوا لرونالدو، إضافة لمدربي ريال في حينه الفرنسي زين الدين زيدان ويوفنتوس ماسيميليانو أليغري.

ومن ضمن المرشحين للجائزة أيضًا، لاعب مرسيليا الفرنسي ديميتري باييت لهدف سجله في مرمى لايبزيغ الألماني في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" (5-2)، بعد تسديدة قوية من الجهة الخارجية للقدم اليمنى إثر مجهود فردي لافت.

وتشمل قائمة الأهداف المرشحة، هدفا سجلته الإنجليزية لوسي برونز لصالح فريقها ليون الفرنسي في مرمى مانشستر سيتي (1-صفر) في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال للفرق النسائية.

وسيتم إعلان الهدف الأجمل في 27 أغسطس إثر عملية تصويت تجرى عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.