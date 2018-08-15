الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات ببني سويف

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متابعات- أمينة عبد العال

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وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى محافظة بنى سويف لافتتاح أكبر مجمع صناعى لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت.

ويضم  المجمع الصناعى العملاق، 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت، ويحتوى كل مصنع على خطى إنتاج بإجمالى 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن من الأسمنت سنوياً، وبما يزيد على 37 ألف طن يومياً.

ويوفر المجمع  عددا كبيرا من  فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت

شاهد البث..


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