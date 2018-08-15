شاهد.. لقطات مرعبة لمحاولة رجل اختطاف طفلة من يد والدتها

منار شديد _ومتابعات
تمكنت إحدى كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد شوارع العاصمة التايوانية من رصد لقطات مروع لرجل يحاول اختطاف طفلة تمشي مع والدتها.
وأظهرت اللقطات الموثقة الأم تسير في الشارع مع ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات خارج مطعم عندما حاول رجل فجأة خطفها.
ويمكن رؤية الرجل يحاول سحب الطفلة من حقيبتها، حيث صاحت الطفلة للفت انتباه والدتها، التي أصيبت بالذعر ودخلت في قتال مع الرجل لتحرير ابنتها.
بعد لحظات، لاحظ موظفو المطعم والمارة الحادث وهرعوا لمساعدة الأم.
وادعى الرجل البالغ من العمر 33 عاما أنه اعتقد الطفلة شخصًا آخر.
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