شاهد.. لقطات مرعبة لمحاولة رجل اختطاف طفلة من يد والدتها

15 أغسطس 2018 - 10:03 ص

تمكنت إحدى كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد شوارع العاصمة التايوانية من رصد لقطات مروع لرجل يحاول اختطاف طفلة تمشي مع والدتها.

وأظهرت اللقطات الموثقة الأم تسير في الشارع مع ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات خارج مطعم عندما حاول رجل فجأة خطفها.

ويمكن رؤية الرجل يحاول سحب الطفلة من حقيبتها، حيث صاحت الطفلة للفت انتباه والدتها، التي أصيبت بالذعر ودخلت في قتال مع الرجل لتحرير ابنتها.

بعد لحظات، لاحظ موظفو المطعم والمارة الحادث وهرعوا لمساعدة الأم.

وادعى الرجل البالغ من العمر 33 عاما أنه اعتقد الطفلة شخصًا آخر.