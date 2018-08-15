"ساويرس" يوجه رسالة قاسية لـ"الخطيب" و"طاهر"

15 أغسطس 2018 - 10:03 ص

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على أحد متابعيه، عن سبب عدم استثماره في النادي الأهلي الفترة الحالية في ظل وجود الإدارة الحالية.

وقال ساويرس خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع "تويتر": "الإدارة يا سيدى، لا أحد يستثمر مع مدير فاشل أو مستفيد".

وكان أحد الحسابات المتابعة لرجل الأعمال ويدعي إسلام فرحات، قد وجه رسالة إلى ساويرس قال فيها: "السؤال الذى يطرح نفسه الآن هل استثمار الباشمهندس نجيب فى النادى الأهلى مرتبط بالأشخاص أم بالكيان؟، مضيفًا: المفروض جاء طاهر استثمر، مشى طاهر برضه استثمر إلا إذا كان طاهر سره باتع!".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ساويرس" حيث قال علي محمد: "حضرتك أي بيزنس مان بيلعب على المكسب لو الإدارة الحالية هتكسبني أنا معاها مش هتكسبني يبقى بلاش منها أكيد مش هيخسر نفسه يعني".

وأضاف آخر: "أكتر حاجة بتعجبني إنك واضح وصريح معندكش اللؤم ولا النفاق بتاع الناس اللي بيطبلوا لأي حد ع الكرسي وخلاص".