» "الهضبة" يتسبب في إحداث زلزال فني

15 أغسطس 2018 - 10:12 ص

تسبب إعلان الـ"دي جي" العالمي مارشميلو مع المغني العربي الأشهر عمرو دياب، في إحداث زلزال فني.

وقال موقع مجلة بيلبورد العالمية المختصة في أخبار الموسيقى، إن مارشميلو وعمرو دياب انخرطا في تعاون لإنتاج عمل غنائي، واصفة دياب بأنه "عراب البحر المتوسط" في مجال الغناء.

وقالت المجلة إن عمرو دياب يعد رمزا في عالم الموسيقى العربية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث تصدرت 5 ألبومات من أعماله ترتيب أفضل الألبومات الغنائية على مستوى العالم، من بينها ألبوم "شفت الأيام" الذي احتل صدارة الترتيب العالمي في 2014.

وجاء إعلان مارشميلو بالتعاون مع عمرو دياب بشكل لا يقل جنونا عن صاحبه، عندما غرد قائلا: "يا صاح.. ستكون تلك الأغنية مع عمرو دياب مجنونة".

وسبق لمارشميلو التعاون مع مغنيين عالميين، من بينهم المغنية سيلينا جوميز عندما أنتجا سويا أغنية وولفز أو الذئاب، والتي احتلت المركز 35 من القائمة الموسيقية الشهيرة.