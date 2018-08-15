وفاة الحالة 13 بين الحجاج المصريين

15 أغسطس 2018 - 10:12 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة الحالة الثالثة عشرة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وهى حاجة تدعى" سعاد محمد عبد الحافظ جويلى"، 69 عامًا، من محافظة دمياط، وتتبع حج السياحة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقلها إلى مستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة، كما تلقت غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، مؤكدًا التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.