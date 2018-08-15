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مفاجأة.. «زيدان» يرغب في تدريب هذا النادي

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زين الدين زيدان
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قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يستهدف تدريب مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل 2019-2020، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي مانشستر يونايتد لم يدخل في مفاوضات مع المدرب الفرنسي في الفترة الأخيرة.

وتابعت :"أنه في إيطاليا سيكون من السهل لزيدان أن يفكر في يوفنتوس لكن ماسيميليانو أليجري يبدو أنه باقٍ لفترة طويلة هناك، وبالنسبة لخيار بايرن ميونيخ فهو صعب لأن نيكو كوفاتش استلم التدريب في بداية الموسم الحالي.

أما بالنسبة لتدريب منتخب "الديوك" الفرنسية فإن ديدييه ديشامب سيمدد عقده قبل أشهر قليلة من يورو 2020 حتى نهاية كأس العالم 2022، وحتى في حالة فشله لا يبدو بأن الاتحاد الفرنسي سيقرر إقالته.

ورحل زيدان عن كرسي تدريب ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي وتعاقدت إدارة الملكي مع جولين لوبيتيجي لخلافته في الموسم الجديد.

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