  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:04 ص
بحث متقدم
شهادة جديدة للجماعة الإسلامية عن معتصمي رابعة

شهادة جديدة للجماعة الإسلامية عن معتصمي رابعة

جبريل

"جبريل" يهاجم الرئيس التونسي ويستنجد بالأزهر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات ببني سويف

الحلفاوي: هذا اجتهادي عن الذات الإلهية

الحلفاوي: هذا اجتهادي عن الذات الإلهية

الإعلامية مني العراقي

شاهد.. الاعتداء على منى عراقي بعد فضحها تاجرا

الإعلامي نشأت الديهي

إعلامي : "الإخوان كانوا بيمثلوا إنهم مقتولين في رابعة"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

ترك آل الشيخ ومدحت شلبي

تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

راموس

صحفي يحرج راموس بسؤال عن صلاح .. ليتفاجأ برد فعل غير متوقع

أرشيفية

ملحوظة مثيرة عن مقتل تاجر مسيحي أشهر إسلامه بـ"فيصل"

مجلس الوزراء يعلن الإجازة الرسمية لعيد الأضحى

آخر الأخبار

مدبولى
مدبولى

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه

#

سر تأخر إعلان حركة المحافظين الجديدة

#

إلغاء نتائج انتخابات العراق بالخارج لثبوت تزويرها

#

عاجل.. رفع أسعار مياه الشرب

الحكومة

رئاسة الوزراء

عيد الاضحى

مصطفى مدبولى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن الفترة من يوم الإثنين الموافق 20 من أغسطس عام 2018 ميلادية، حتى يوم الجمعة الموافق 24 من أغسطس عام 2018 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر  بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

 وأضاف مدبولى فى بيان له أن الإجازة ستكون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 4 فوائد صحية للباذنجان أهمها الرابعة
» «بيكيه»: قريبًا سأرحل عن برشلونة
» "دواء" يتيح الطعام باستمرار بدون زيادة وزن
» اعتقالات جماعية بسبب "خدمات الجنس"
» مفاجأة.. «زيدان» يرغب في تدريب هذا النادي
» "الهضبة" يتسبب في إحداث زلزال فني
» «يويفا» يختار «رونالدو» كأفضل هداف أوروبي
» سر إحباط الرئيس الأمريكي "ترامب"
» بالفيديو.. كلب ينقذ فتاة من الغرق
» الخدعة الكبرى التي تسببت في اعتقال نصف مليون صيني
» بالفيديو.. 300 تمساح في هذه المدينة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية