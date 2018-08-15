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شهادة جديدة للجماعة الإسلامية عن معتصمى رابعة

الحياة السياسية

شهادة جديدة للجماعة الإسلامية عن معتصمي رابعة
شهادة جديدة للجماعة الإسلامية عن معتصمي رابعة

عبد القادر وحيد

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كشف أحمد حسني، القيادي بالجماعة الإسلامية، عن شهادة جديدة تتعلق بوجود معتصمي رابعة أثناء عملية فض الميدان في 14 أغسطس 2013.

وأضاف حسني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الإخوان أخبروا المتواجدين في رابعة بما لديهم من معلومات عن احتمالية الفض وموعده، مؤكدًا أن هذا الكلام أخبره به شخصيًا مصطفى حمزة، القيادي بالجماعة الإسلامية، وأن من بقى في الميدان بقي على مسئوليته الشخصية وعلمه التام بالأمر.

واستنكر حسني أن الإخوان أصروا على بقاء الناس في الميدان بل وأخفوا عنهم خبر الفض، لتحويل الأمر إلي  لطمية يستدرون بها العطف ويدارون بها الفشل، بحسب قوله.

وتابع:  أما ما حدث في يوم الفض فلم يكن يعلم به إلا من يدعى أنه يعلم الغيب، وعن المقارنة مع الحرس والمنصة، فهذا محض اجتهاد، يصيب أو يخطئ، الإخوان ومعهم قادة الجماعة اعتقدوا أن ما حدث في الحرس والمنصة سيكون مانعًا من تكرار الأمر.

وقد أثارت تصريحات حسني جدلاً علي "فيس بوك" حيث قال أمين أبو مهدي عضو الجماعة الإسلامية: "لا سيدنا الفاضل.. الإخوان وقياداتهم أخذوا الأمر بسهولة".

وأجاب حسني: "ليس الإخوان فقط وكنا معهم يا مولانا وعلمنا بالفض، أليس كذلك"؟

وعلق طه الشريف، عضو الهيئة العليا للبناء والتنمية: "أعتقد ولا أخطئ سيدنا الشيخ أحمد حسني بأن معرفة موضوع الفض كان للقادة ولأعداد محدودة وإلا لماذا لم يتم تفريغ الميدان من الأخوات ومن الأطفال؟

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