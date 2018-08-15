» «بيكيه»: قريبًا سأرحل عن برشلونة

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أعلن جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني، أن رحليه عن الفريق الكتالوني بات قريبًا للغاية.

وأكد المدافع الدولى فى حوار له، مع صحيفة "آس" الإسبانية، بمناسبة مرور 10 سنوات على اللعب بين صفوف الفريق الكتالوني: "لم أتوقع أبدًا الفوز بما فزت به، أو لعب ما لعبته، وأن تكون لدي الأهمية مثلما كان، لقد استمتعت وأشعر بالفخر".

وأضاف: "يومًا ما، سيتعين علي أن أرفع يدي وأغادر، ولكن حتى وصول هذا اليوم، سوف أستمتع بأقصى قدر ممكن".

وأوضح بيكيه: "ضحيت كثيرًا للعب بقميص برشلونة والدفاع عنه، نحن نعلم أن المنافسة دائمًا رائعة وهنا يوجد أفضل اللاعبين في العالم وعليك أن تحارب من أجل الحصول على مركز".

وحقق بيكيه (31 عامًا) منذ تواجده مع برشلونة العديد من الألقاب بينها 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب دوري إسباني (الليجا)، و6 ألقاب كأس الملك، وكأس السوبر المحلي (9 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بواقع ثلاث مرات لكل منهما.

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