بالفيديو.. شركة أمريكية تخترع جهاز يكوى الملابس فى مدة قياسية

15 أغسطس 2018 - 10:38 ص

اخترعت شركة أمريكية جهازًا جديدًا يسمى "فولدي ميت"، يقوم بكوي وطي الملابس في مدة زمنية قياسية.

وذكر موقع "تيك إنسايدر" الأمريكى، أن طول الأداة يبلغ 32 إنشا، ويصل عرضه إلى 28 إنشا، ما يجعله مناسبًا لغرفة غسيل الملابس.

ويتم وضع مختلف أنواع الملابس في الجهاز الذي يتكفل بعملية كوى الملابس ثم طيها، ما يجعله حلمًا لأي بيت.

ويدير الجهاز، الذي شرع في العمل به في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، روبوتا آليا ويصل ثمنه إلى حوالي 850 دولارًا، كما تشمل الأداة، القادرة على استيعاب ما بين 15 و20 قطعة ملابس في وقت واحد، على حزام ناقل وألواح وأذرع تقنية.