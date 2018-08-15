  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:04 ص
بحث متقدم
شهادة جديدة للجماعة الإسلامية عن معتصمي رابعة

شهادة جديدة للجماعة الإسلامية عن معتصمي رابعة

جبريل

"جبريل" يهاجم الرئيس التونسي ويستنجد بالأزهر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات ببني سويف

الحلفاوي: هذا اجتهادي عن الذات الإلهية

الحلفاوي: هذا اجتهادي عن الذات الإلهية

الإعلامية مني العراقي

شاهد.. الاعتداء على منى عراقي بعد فضحها تاجرا

الإعلامي نشأت الديهي

إعلامي : "الإخوان كانوا بيمثلوا إنهم مقتولين في رابعة"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

ترك آل الشيخ ومدحت شلبي

تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

راموس

صحفي يحرج راموس بسؤال عن صلاح .. ليتفاجأ برد فعل غير متوقع

أرشيفية

ملحوظة مثيرة عن مقتل تاجر مسيحي أشهر إسلامه بـ"فيصل"

بالفيديو.. شركة أمريكية تخترع جهاز يكوى الملابس فى مدة قياسية

الصفحة الأخيرة

مكوى امريكية تكوى فى وقت قياسى
مكوى امريكية تكوى فى وقت قياسى

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تغريم «جونسون آند جونسون» 4.7 مليار دولار بسبب «بودرة التلك»

#

زيادة أسعار تعريفة «كريم»

#

«فيفا» يتعاقد مع شركة مصرية لرعاية مونديال روسيا

#

أسعار ملابس العيد «نار» في بني سويف

اخترعت شركة أمريكية جهازًا جديدًا يسمى "فولدي ميت"، يقوم بكوي وطي الملابس في مدة زمنية قياسية.

وذكر موقع "تيك إنسايدر" الأمريكى، أن طول الأداة يبلغ 32 إنشا، ويصل عرضه إلى 28 إنشا، ما يجعله مناسبًا لغرفة غسيل الملابس.

ويتم وضع مختلف أنواع الملابس في الجهاز الذي يتكفل بعملية كوى الملابس ثم طيها، ما يجعله حلمًا لأي بيت.

ويدير الجهاز، الذي شرع في العمل به في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، روبوتا آليا ويصل ثمنه إلى حوالي 850 دولارًا، كما تشمل الأداة، القادرة على استيعاب ما بين 15 و20 قطعة ملابس في وقت واحد، على حزام ناقل وألواح وأذرع تقنية.

شاهد الفيديومن هنا..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 4 فوائد صحية للباذنجان أهمها الرابعة
» «بيكيه»: قريبًا سأرحل عن برشلونة
» "دواء" يتيح الطعام باستمرار بدون زيادة وزن
» اعتقالات جماعية بسبب "خدمات الجنس"
» مفاجأة.. «زيدان» يرغب في تدريب هذا النادي
» "الهضبة" يتسبب في إحداث زلزال فني
» «يويفا» يختار «رونالدو» كأفضل هداف أوروبي
» سر إحباط الرئيس الأمريكي "ترامب"
» بالفيديو.. كلب ينقذ فتاة من الغرق
» الخدعة الكبرى التي تسببت في اعتقال نصف مليون صيني
» بالفيديو.. 300 تمساح في هذه المدينة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية