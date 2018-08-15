محاكمة وكيل بريد كوم الدربي سابقًا ومعاونه بتهمة الاختلاس

15 أغسطس 2018 - 10:39 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من وكيل مكتب بريد كوم الدربي بمدينة المنصورة سابقًا ومعاون مكتب بريد كوم الدربي سابقاً للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهما من التلاعب في حسابات عملاء مكتب البريد بمركز كوم الدربي، واختلاسهما مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو (مائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) وذلك عن طريق تزوير بيانات العملاء على الحاسب الآلي.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها آية عبد الشهيد - وكيل النيابة، بإشراف المستشار حامد فرحات - مدير نيابة المنصورة القسم الخامس، في القضية رقم 1/2018 ، عن قيام المتهمين بالآتي:

1- اختلاس المبلغ السالف الإشارة إليه وذلك عن طريق التلاعب في حسابات دفاتر التوفير الخاصة ببعض العملاء، كما قام المتهمان بتزوير بيانات هؤلاء العملاء وذلك بالتلاعب في حركة الحسابات الخاصة بهم عن طريق الحاسب الآلي وذلك ستراً لواقعة اختلاس كل تلك المبالغ .

2- قيام المتهم الثاني منفرداً باختلاس مبلغ قدرت قيمته (ثمانية عشر ألف جنيه) من دفتر الحساب الخاص بإحدى العميلات، والتي كانت تقوم بسحب مبلغ ألفي جنيه من رصيد حسابها وقام المتهم المذكور بتحرير إيصال بمبلغ عشرين ألف جنيه واختلاس باقي المبلغ.

وبينت التحقيقات قيام المتهمان بسداد كافة المبالغ المختلسة مضافاً إليها الأرباح وفوائد التأخير.