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4 فوائد صحية للباذنجان أهمها الرابعة

صحة وتغذية

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وكالات : حنان حمدتو

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أورد تقرير طبى، الفوائد الصحية لنبات الباذنجان، مشيرًا إلى أنه يحتوى على الزنك والفسفور والحديد والكالسيوم وفيتامينات "B1 " و"B2 " و"B3" و"B6".

وبحسب تقرير أورده موقع "بولدسكاي"، فإن حوالي 100 جرام من الباذنجان المطهي يحتوي على 35 سعراً حرارياً فقط، و0.82 جرام من البروتين، و8.64 غرام من الكربوهيدرات، و0.23 جرام من الدهون، و2.5 جرام من الألياف، و6 ملجرام من الكالسيوم، و1 ملجرام من الصوديوم، و188 ملجرام من البوتاسيوم، و0.12 ملجرام من الزنك، و1.3 ملجرام من فيتامين C .

وأضاف التقرير أن الباذنجان غنى بالألياف الطبيعية والذى يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يحمل مضادات الأكسدة  تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويخفض  من مستوى الكولسترول الضار، لذا ينصح بتناول الباذنجان.

كما أن النبات يتحكم في مستوى السكر بالدم بسبب غناه بالألياف القادرة على خفض مستوى السكر في الدم، حيث إنها تبطئ عملية الهضم وبالتالي تقلل عملية امتصاص السكر، فضلاً عن أنه يخلص الجسم من الوزن الزائد بسبب الألياف المتواجدة داخله إلى جانب قلة احتوائه على السعرات الحرارية، ما يجعله غذاء مثالياً لمن يريد التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في الجسم فتناول الباذنجان يعطي إحساسًا بالشبع والامتلاء لمدة طويلة.

وتأتى محاربة السرطان من اهم الامراض التى يساعد الباذنجان فى الجماية منها ، بسبب إحتوائه على 13 نوعاً من المركبات (phenolic compounds ) التي لديها القدرة على محاربة السرطان. كما أن الدراسات المجهرية أثبتت أن الباذنجان يحتوي على مادة تسمى solasodine rhamnosyl glycosides التي تساعد في معالجة الأورام السرطانية. هذا بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان.


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