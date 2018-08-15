الأهلى يطير إلى تونس لمواجهة الترجى

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غادرت بعثة الفريق الأول بالنادى الأهلى، مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى طريقها إلى مدينة رادس لمواجهة الترجى التونسى، المقرر إقامتها يوم 17 أغسطس الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وشملت قائمة الأهلى بتونس كلًا من: شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وعلى لطفى، ومحمد هانى، وأحمد فتحى، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف، وساليف كوليبالى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد، ووليد سليمان، وإسلام محارب، وأحمد حمودى، وميدو جابر، وناصر ماهر، وأحمد حمدى، ومروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

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