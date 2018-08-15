"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

15 أغسطس 2018 - 11:13 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية فى بنى سويف، إن نسبة الفاقد من الرخام فى العالم المتقدم من 5 إلى 10%، ولكن فى مصر سجل 60%، متابعًا: "كل حاجة معمولة زى الكتاب ما بيقول ومفيش حاجة اسمها نهدر ثروات مصر".

وأضاف الرئيس، أنه خلال عامين سيتم الانتهاء من مجمعات لإنتاج الرخام فى خمس مناطق على مستوى الجمهورية، منها 6 مجمعات للرخام فى مدينة الرخام فى منطقة الجلالة.

وناشد الرئيس السيسى العاملين بقطاع الرخام فى منطقة شق الثعبان بتقنين أوضاعهم والتعاون مع الدولة لتطوير الصناعة، متابعًا: "شق الثعبان تحتاج إجراءات لتقنين أوضاع وتنظيم القطاع والمصانع والبنية الأساسية بما فيها محطات المعالجة لحجم المياه التى تخرج عن هذه الصناعة".