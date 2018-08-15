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بالفيديو.. قرش يصبغ المحيط بالدم بسبب فريسته

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قرش
قرش

متابعات- أمينة عبد العال

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ماساتشوستس

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تسبب افتراس سمكة قرش لـ"نقمة" في صبغ مياه المحيط باللون الأحمر.

وأظهرت لقطة فيديو مخيفة لحظة تمكنت فيها سمكة قرش من افتراس فقمة، قبالة جزيرة كيب كود جنوب شرقي ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ما أسفر عن تدفق كمية كبيرة من الدماء حولت الماء إلى اللون الأحمر.

ونشر مجلس الحفاظ على القرش الأطلسي الأبيض، ومقره شمال تشاتام بماساتشوستس، مقطعًا مصورًا للواقعة.

ويظهر في المقطع سفينة يستخدمها الباحثون لمراقبة أسماك القرش في المحيط الأطلسي، وبينما يقف أحد الباحثين على منصة مستطيلة من السفينة، اقتربت سمكة قرش بيضاء كبيرة منه.

وسمع أحد أفراد طاقم السفينة يقول في شريط الفيديو، ردًا على اقتراب القرش: "إنه قادم علينا".

ثم أصبح القرش قريبا بما فيه الكفاية من الباحثين على متن السفينة، وقال أحد أفراد الطاقم: "انظر إلى رأسه! لديه شيء في فمه! اصطاد فقمة".

ثم ظهر القرش فوق سطح الماء لبضع ثوان قصيرة، وقد اصطبغ الماء إلى اللون الأحمر بعدما نجح في اصطياد فريسته.

شاهد الفيديو..

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