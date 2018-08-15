الرئيس يطالب الأجهزة بإزالة التعديات على النيل ببنى سويف

15 أغسطس 2018 - 11:20 ص

وجه الرئيس السيسى، أجهزة الدولة والهيئة الهندسية بإزالة الطرق التى تربط بين الجزر فى نهر النيل لعدم تحولها إلى مناطق عشوائية، وإزالة العوائق على المجرى فورا.

وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع لإنتاج الأسمنت والرخام فى الشرق الأوسط: "نضع خطة شاملة لشباب الصعيد فى مجال الزراعة ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أزاح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت فى الشرق الأوسط بمحافظة بنى سويف ويوفر المجمع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت.