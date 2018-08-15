  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:59 م
بحث متقدم
ارشيف

الترجى يجهز مفاجأة مدوية للأهلى

خالد أبو النجا: وأخيرًا بعض العدالة فى مصر

"أبو النجا" مدافعًا عن المثليين: "ليسوا قوم لوط"

تكفير أتباع الديانات الأخري ليس في "القرآن"

تكفير أتباع الديانات الأخري ليس في "القرآن"

البابا

البابا "تواضروس" يوجه رسالة لأسرة الراهب القاتل

ارشيف

الرئيس السيسى: "مفيش حاجة ببلاش بعد كده"

الخطيب ونجيب

"ساويرس" يوجه رسالة قاسية لـ"الخطيب" و"طاهر"

ترك آل الشيخ ومدحت شلبي

تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

صورة الخبر

أبو الهول الجديد ينعش السياحة بمصر

السيسي فى المؤتمر ببنى سويف

"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

اتبلينا بـ"محمود حسين" و"إبراهيم منير"

اتبلينا بـ"محمود حسين" و"إبراهيم منير"

البابا "تواضروس" يوجه رسالة لأسرة الراهب القاتل

آخر الأخبار

البابا
البابا

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

«تواضروس» يطمئن على والدة الراهب المشلوح

#

محافظ المنيا يعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا أرسانيوس

#

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

#

الكنيسة تطرد راهبًا بسبب أفعاله «غير اللائقة»

حليم

الراهب

أشعياء

الباب تواضروس

الكنيسر

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا "تواضروس"، قد التقى شقيق الراهب المجرد أشعياء المقارى والمتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبومقار، وهو أحد الرهبان فى أديرة الصعيد، كما تحدث البابا تليفونيًا مع والدة إشعياء المقارى وأخيه.

في الوقت الذي أكد فيه القمص بولس حليم، لجريدة "المصري اليوم"، أن البابا أكد لشقيق الراهب "أشعياء" أنه لن يتأثر أو يضار مما قام به أخوه، وسيظل بديره، ولن يمس بأى شىء أو سوء، وأنه وأسرته لا علاقة لهم بما قام به أخوه.

وأضاف: "حرص البابا خلال اللقاء على الاتصال بوالدة الراهب أشعياء المقارى للشد من أزرها والتأكيد على أنه بابا للجميع، وأن الأسرة ليس لها ذنب فى جريمة ابنها. وأضافت المصادر أن اللقاء والمكالمة كان لهما طيب الأثر على الأسرة، وكانا بمثابة دفعة معنوية كبيرة لهم".

وأكد "حليم"، إن لقاء البابا جاء من منطق أبوته لكل الأقباط، وإن خطأ أحد أفراد الأسرة لا علاقة له بأسرته.

يذكر أن الراهب فلتاؤوس المقارى، قد قام بقتل الأنبا إبيفانيوس، بمساعدة الراهب أشعياء، وأعترف الاثنان أمام جهات التحقيق بجريمتهم، فيما قررت النيابة حبس الأول أربعة أيام والأخر 15 يومًا علي ذمة القضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 5 طرق لعلاج تورم الساقين
» براد بيت يتوقع هروب أنجلينا جولى بأطفالهما إلى لندن
» شاهد.. فتاة تقع في حب "دميتها "وتأمل الزواج منها
» بالفيديو.. موقف غريب فعله هذا التركي مع عروسه
» "شيحة" تنشئ حسابًا جديدًا على "إنستجرام"
» شاهد.. عربية ملاكي ضمن جهاز العروسة
» 4 فوائد صحية للباذنجان أهمها الرابعة
» «بيكيه»: قريبًا سأرحل عن برشلونة
» "دواء" يتيح الطعام باستمرار بدون زيادة وزن
» اعتقالات جماعية بسبب "خدمات الجنس"
» مفاجأة.. «زيدان» يرغب في تدريب هذا النادي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية