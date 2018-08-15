  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:58 م
بحث متقدم
ارشيف

الترجى يجهز مفاجأة مدوية للأهلى

خالد أبو النجا: وأخيرًا بعض العدالة فى مصر

"أبو النجا" مدافعًا عن المثليين: "ليسوا قوم لوط"

تكفير أتباع الديانات الأخري ليس في "القرآن"

تكفير أتباع الديانات الأخري ليس في "القرآن"

البابا

البابا "تواضروس" يوجه رسالة لأسرة الراهب القاتل

ارشيف

الرئيس السيسى: "مفيش حاجة ببلاش بعد كده"

الخطيب ونجيب

"ساويرس" يوجه رسالة قاسية لـ"الخطيب" و"طاهر"

ترك آل الشيخ ومدحت شلبي

تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

صورة الخبر

أبو الهول الجديد ينعش السياحة بمصر

السيسي فى المؤتمر ببنى سويف

"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

اتبلينا بـ"محمود حسين" و"إبراهيم منير"

اتبلينا بـ"محمود حسين" و"إبراهيم منير"

غلق جزئى لشارع القومية بإمبابة لاستكمال إنشاء مترو الخط الثالث

آخر الأخبار

القومية فى اامبابة
القومية فى اامبابة

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الرئاسة: نستهدف خطة لبناء 12 مدينة جديدة بالصعيد

#

«النقل»: الخط الثالث للمترو لا يقل عن الدول الأوروبية

#

انتحارشاب أسفل عربات المترو بـ "عرابى"

#

حقيقة غلق مترو «السادات» غدًا لـ«دواع أمنية»

مترو الأنفاق

امبابة

طرق

محافظة الجيزة

شارع القومية

شرعت محافظة الجيزة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة فى تنفيذ خطة للتحويلات المرورية لإنشاء محطتى القومية العربية والدائرى بالخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة فى بيان له إن الخطة تستمر لمدة شهر وتتضمن إغلاق جزئى لشارع القومية العربية بإمبابة في الاتجاهين بجوار الجزيرة الوسطى بعرض 12 مترًا وطول 100 متر بداية من منزل الدائرى القوس الغربى حتى تقاطعه مع شارع العروبة.

وأضاف أنه سيتم استقطاع جزء من الشارع لتيسير الحركة المرورية بعرض 6 أمتار وطول 100 متر لكل من الاتجاهين على أن تقوم الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية قبل التحويلة بمسافة كافية والعلامات المضيئة ليلًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 5 طرق لعلاج تورم الساقين
» براد بيت يتوقع هروب أنجلينا جولى بأطفالهما إلى لندن
» شاهد.. فتاة تقع في حب "دميتها "وتأمل الزواج منها
» بالفيديو.. موقف غريب فعله هذا التركي مع عروسه
» "شيحة" تنشئ حسابًا جديدًا على "إنستجرام"
» شاهد.. عربية ملاكي ضمن جهاز العروسة
» 4 فوائد صحية للباذنجان أهمها الرابعة
» «بيكيه»: قريبًا سأرحل عن برشلونة
» "دواء" يتيح الطعام باستمرار بدون زيادة وزن
» اعتقالات جماعية بسبب "خدمات الجنس"
» مفاجأة.. «زيدان» يرغب في تدريب هذا النادي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية