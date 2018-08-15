شاهد.. خبر مؤلم عن جميل راتب

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الفنان جميل راتب
الفنان جميل راتب

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أكد هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جميل راتب، أن النجم الكبير يعاني من مشكلة في الأحبال الصوتية، الأمر الذي جعله يتحدث بصوت منخفض للغاية.

وأضاف "التهامي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" أن جميل راتب استعاد عافيته بعد أسبوعين من إصابته بحالة إعياء شديدة، مؤكدًا أنه يتلقى علاج الآن بفرنسا.

وأوضح "التهامي"، أن الفنان جميل راتب تقبل هذا الأمر بصدر رحب، مشيرًا إلى أن حالته الصحية جيدة للغاية، قائلا: "جميل راتب يمشي علي كرسي متحرك وصعب أنه يقف علي رجليه تاني".

شاهد الفيديو..

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