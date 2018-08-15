أمين: هذه حقيقة التجاوزات داخل نقابة المهندسين

15 أغسطس 2018 - 12:16 م

تناول محمد أمين، الكاتب الصحفى، أحوال نقابة المهندسين وذلك بعدما انتشر مؤخرًا من أن هناك تجاوزات تقع داخل المناصب القيادية بالنقابة، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة مطولة من نقيب المهندسين الحالي هانى ضاحي ردًا على مقال له سابق كان بعنوان "ثورة المهندسين".

وقال ضاحى خلال رسالته لأمين فى مقال الأخير الذى نشر فى "المصرى اليوم" تحت عنوان "نقابة الوزراء"، إنه فيما يخص تحديث البيانات للمهندسين وأسرهم المستحقين لصرف المعاش، فإن ما كان يحدث من قبل هو عدم الإعلان عن ذلك، ويُترك الأمر لذاكرة الزملاء المهندسين، ومن لم يتذكر ويُحدّث بياناته يسقط معاشه، ولا يتم الصرف والتحويل للبنك، حتى يكتشف صاحب المعاش ذلك، فيتوجه للنقابة لتحديث البيانات، وتبدأ المعاناة.

وأضاف ضاحي فى خطابه: "حفاظاً على حقوق زملائنا فى صرف المعاش المقرر، كان لابد من الإعلان، وإعطاء مهلة لتحديث البيانات وعدم العمل فى الخفاء، وأود التوضيح بأن الأمر لا يستدعى حضور المهندسين للوقوف طوابير أمام النقابة، كما جاء بالمقال، فمنهم المعافى ومنهم غير القادر صحياً".

وتابع مستكملا: "وردًا على أن موعد التحديث يأتى فى الصيف، فهذا الكلام غير دقيق، ونظرًا للعدد الكبير المستحق للمعاش، فإن النقابة تقسم تحديث البيانات لفوق الستين يتم التحديث مرة واحدة كل عامين فى أكتوبر، وبثلاث طرق مختلفة، أما مستحق المعاش تحت سن الستين فإنه يُحضر طابعة من التأمينات الاجتماعية سنوياً حتى مارس من كل عام بالنسبة لمعاش الأسر ونظرًا لتغير الحالة الاجتماعية للأسرة ".