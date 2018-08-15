  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:23 م
بحث متقدم
ساويرس

ساويرس: "البلد قافلة 10 أيام"

الجيش

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين

امريكي

بالفيديو.. "قنصل أمريكي" يشترى خروف العيد

كرمان : صباحكم علمانية

كرمان : صباحكم علمانية

"خناقة" وراء غرق مركب رشيد

غرق مركب سوداني على متنه 22 تلميذًا وامرأة

زعيم الحركة القومية : تسليم القس مقابل جولن

زعيم الحركة القومية: تسليم القس مقابل جولن

مرسي وفشير

فشير يحرج الإخوان برسالة قاسية عن "المبادرة"

خاشقجي : هذا ما طالبت به الإخوان قبل 5 سنوات

خاشقجي: هذا ما طالبت به الإخوان قبل 5 سنوات

الرئيس السيسي

السيسي: عمال القومية للأسمنت رواتبهم وصلت لـ14 ألف جنيه

فيديو..عمر هريدي : الحزب الوطني على الجزمة

كواليس التحقيق مع نائب رئيس الزمالك

الرئيس السيسي: نخفض فاتورة الاستيراد لتوفير العملة

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أبرز 10 تصريحات للسيسي في "اسأل الرئيس"

#

«السيسي» يوجه رسالة إلى الرأي العام الإسرائيلي

#

سك العملة تشارك فى حفل طلبة الكلية الحربية

#

قرينة الرئيس ونظيرتها السودانية يفتتحان مشروعات خيرية

السيدة زينب

سرق جهاز بالمعهد القومي للسكر

المعهد القومى للسكر

معهد السكر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تسعى لتلبية مطالب السوق المصري، حتى يتم خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي سيتم إنتاج العديد من الموارد التي نحتاجها، لافتًا إلى أننا سنوفر جزءًا كبيرًا من العملة الحرة التي نستنفدها في استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف الرئيس في مداخلة خلال افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام في بني سويف مع أحد الحاضرين إن الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، وهذا أمر جيد جدا، وكانت توجد فكرة أن يكون هناك شكل من أشكال التوازن ما بين القطاع العام والسوق في مصر، حتى تضبط آليات السوق الحر، وهناك عناصر كثيرة ستساعد على ضبط هذا السوق، ونحن نمتلك جزءًا من تلك العناصر، ونسعى لامتلاك باقي العناصر.

وتابع الرئيس السيسي: "إذا استطعنا تلبية كل مطالب السوق المصري سيعد ذلك فرصة كبيرة لنا في أمور كثيرة حيث ستقل للغاية فاتورة الاستيراد من الخارج لأننا سننتج العديد مما نحتاجه، وسنوفر جزءًا كبيرًا من العملة الحرة التي نستنفذها في استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وسنوفر فرص عمل للشباب المصري في هذا المشروع الذى يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على فوائد الرمان لعلاج السرطان والضغط والسكر
» منافس "أردوغان" توقع هبوط الليرة التركية
» كواليس تعذيب خادمة بطريقة مروعة فى مصر الجديدة
» ترامب يصف مستشارة سابقة للبيت الأبيض بـ"كلبة"
» رفض تسجيل براءة اختراع جهاز "غير أخلاقي" للمتعة الجنسية
» بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ هذا الشاب
» 5 طرق لعلاج تورم الساقين
» براد بيت يتوقع هروب أنجلينا جولى بأطفالهما إلى لندن
» شاهد.. فتاة تقع في حب "دميتها "وتأمل الزواج منها
» بالفيديو.. موقف غريب فعله هذا التركي مع عروسه
» "شيحة" تنشئ حسابًا جديدًا على "إنستجرام"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية