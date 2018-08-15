"أبو النجا" مدافعًا عن المثليين: "ليسوا قوم لوط"

15 أغسطس 2018 - 12:30 م

دافع الفنان خالد أبو النجا عن المثليين جنسيًا، بعدة تغريدات على حسابه الخاص بموقع "تويتر".

ووجه "أبو النجا"، حديثه لأحد متابعيه شبه فيه المثليين بـ"قوم لوط" قائلًا: "كلامك غير دقيق وسبب الخلط الشائع بين مأساة إنسانية حقيقية تنتهي أحيانًا بانتحار المثلي، وبين قصة قوم لوط المسرفين".

وأضاف: "المثليون يولدون بميول انجذاب لنفس الجنس بدلًا من الجنس الآخر، المثلية ليست الفعل الجنسي"

وتابع موجهًا سؤالًا لمتابعه: "أي إسراف هذا الذي يجعل شاب من المثليين يقدم على الانتحار بالله عليك؟!".

وكان أبو النجا قد نشر تغريدة سابقه قال فيها: "أنا أقول ما يمليه علي ضميري، الابتلاء هنا ليس من الله تعالى، الابتلاء هنا من جهل مجتمع بأن المثليين ولدوا بهذا الانجذاب إلى نفس الجنس بدلًا من الجنس الآخر".