» براد بيت يتوقع هروب أنجلينا جولى بأطفالهما إلى لندن

15 أغسطس 2018 - 12:33 م

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن النجم الأمريكي براد بيت، عبّر عن خشيته من أن تقدم زوجته السابقة، أنجلينا جولي على الهرب خارج الولايات المتحدة، برفقة أطفالهما.

وكشف بيت عن مخاوفه هذه لمجموعة من أصدقائه، متوقعًا أن تكون لندن هي الوجهة المقبلة لأنجلينا، وذلك بعد أن تحصل على الحضانة الكاملة للأطفال.

وفي حال أرادت جولي السفر حاليًا برفقة أطفالها إلى خارج الولايات المتحدة، فإنها تحتاج لإذن من بيت، كونها تتمتع بحضانة جزئية للأطفال، وليست كاملة.

تصريح بيت هذا جاء في إطار النزاع القضائي بينه وبين جولي، التي رفعت مؤخرًا قضية على زوجها السابق، قالت فيها إنه لم يقدم أي دعم مالي للأطفال منذ تاريخ انفصالهما.

ونفى بيت اتهامات أنجلينا بالكامل، مؤكدًا أنه دفع لها قرابة 9 ملايين دولار منذ انفصالهما.