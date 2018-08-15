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تكفير أتباع الديانات الأخري ليس في "القرآن"

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القران

عبد الله النجار

التكفير

أتباع الديانات الأخري

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن «الدعاء له آداب، والمحافظة على الإنسان مقدمة بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه، والكليات الخمس لأي دين منها حق الحياة والكرامة والعرض.

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten »، أنه ليس من حق أي إنسان التكفير أو يحكم على عقيدة أحد بالكفر، ولا يوجد في القرآن نص يعطي الحق للمسلم بتكفير أي أتباع ديانة سماوية أخرى.

وأوضح أنه دون الحفاظ على الوطن لن يوجد خطاب ديني وسطي، والدعوة إلى الله تحتاج لأرضية سليمة مستقرة ، لافتا إلي أن أي شخص يدعو للشقاق والفرقة ليس داعية، وجمال الدين الأفغاني قال (حفظ الأوطان قبل حفظ الأديان)، والقتلة والسفاحون ليسوا من يرفعون اسم الله في سوريا أو العراق.


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