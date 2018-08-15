القبض على ممرض سرق جهاز بالمعهد القومى للسكر

15 أغسطس 2018 - 12:52 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على ممرض بعد سرقته جهاز تحويل كهربائى من داخل المعهد القومى للسكر بالسيدة زينب .

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب من ضبط م ص، 33 سنة ،مساعد ممرض بالمعهد القومي للسكر والغدة الصماء والسابق اتهامه في القضية رقم 13620 لسنة 2004م أشمون " خيانة أمانة ،وبحوزته جهاز تحويل كهربائي خاص بالتحاليل الطبية " مجهول المصدر "

وبمناقشته عن مصدر الجهاز حيازته اعترف بسرقته من داخل المعهد عمله بأسلوب " المغافلة " باستدعاء عمر ح 32 سنة ،فرد امن بالمعهد تعرف على المضبوطات وأتهمه بالسرقة .

حرر المحضر اللازم بالوقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.