القبض على ممرض سرق جهاز بالمعهد القومى للسكر

عبد الراضى الزناتى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على ممرض بعد سرقته جهاز تحويل كهربائى من داخل المعهد القومى للسكر بالسيدة زينب .
البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب من ضبط م ص، 33 سنة ،مساعد ممرض بالمعهد القومي للسكر والغدة الصماء والسابق اتهامه في القضية رقم 13620 لسنة 2004م أشمون " خيانة أمانة ،وبحوزته جهاز تحويل كهربائي خاص بالتحاليل الطبية " مجهول المصدر "
وبمناقشته عن مصدر الجهاز حيازته اعترف بسرقته من داخل المعهد عمله بأسلوب " المغافلة " باستدعاء عمر ح 32 سنة ،فرد امن بالمعهد تعرف على المضبوطات وأتهمه بالسرقة .
حرر المحضر اللازم بالوقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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