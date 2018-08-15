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النيابة الإدارية تتوعد الموظفين بالمحاكمات التأديبية

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متابعات : حنان حمدتو

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محمد الخشت

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أعلنت النيابة الإدارية عن استمرار ولايتها الدستورية في توقيع الجزاءات التأديبية، تصحيحًا لما سبق وأن ورد ببعض وسائل الإعلام بخصوص قرارات النيابة الإدارية والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018.

كما وجهت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية فى بيان لها، أعضاء الهيئة إلي تعقب مواطن الفساد في كل مؤسسات الدولة الخاضعة لولايتها الدستورية والقانونية.

 ووجهت رئيسة الهيئة، بموجب الكتاب الدوري المشار إليه إلي إحالة كل المخالفين فى الأجهزة الإدارية بالدولة  الذين اعترضوا على قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية وصدر لهم حكم أو فتوى أو قرار إداري بإلغاء الجزاء عليه إلي المحاكمة التأديبية وذلك حتى لا يفلت أحد منهم من العقاب التأديبي رغم فداحة الجرم المرتكب منهم.

 

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