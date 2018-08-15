السيسي: عمال القومية للأسمنت رواتبهم وصلت لـ14 ألف جنيه

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متابعات : حنان حمدتو

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن متوسط رواتب مصنع القومية للأسمنت الذي أغلق بسبب خسائره، وصل إلى ما بين 12 إلى 14 ألف جنيه، فضلاً عن مطالبتهم بالحوافز، بالرغم من تسجيل خسائر بالمصنع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مجمع مصانع الأسمنت والرخام فى بنى سويف، أنه اشترط قبل بناء مساكن للعمال أن يدفع العامل قيمة إيجار سكنه، وعدم توفير وسيلة مواصلات خاصة.

وتابع مرددًا: "لا هجيب حد من بيته ووصله بحملة لحد المصنع، لا يمكن تنجح معاه صناعة، حملة ووقود وعربيات وسواقين، واللى عاوز يشتغل أهلا وسهلا هاديله مرتب كويس وأنت تيجى، ولو عاوز تسكن، هاتسكن على حسابك مش على حساب المصنع وإلا المصنع ده مش هاينفع، ممكن يكون الكلام قاسيًا ولكن المصنع اتعمل علشان الكل ياكل منه عيش، ولا بعد 4 سنين نقفلوا ومش هاينفع".

 

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