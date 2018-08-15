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سقوط هارب من غرامات مليون و600 ألف جنيه في التبين

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القبض على هارب من تنفيذ أحكام بقنا
القبض على هارب من تنفيذ أحكام بقنا

أحمد الشربينى

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مقاول هارب من دفع غرامات بلغت مليون و600 ألف جنيه في التبين.

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة دار السلام، تفيد بتردد "محمد.ن.ف" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3687/ 14183 لسنة 2014م الزيتون "مبان" والمقضي فيها بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليونا وستمائة ألف جنيه، بتردد بمحل سكنه بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم، اعترفت بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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